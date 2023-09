?Fiquei em choque?, diz mãe de Kayky Brito após saber do acidente na madrugada deste sábado

A mãe do ator Kayky Brito, atropelado na madrugada deste sábado, 2, usou o seu perfil no Instagram neste domingo, 3, para agradecer as mensagens de apoio e dizer que ficou "em choque" quando recebeu a notícia. "Tem muita gente te esperando nesse mundo meu filho", escreveu Sandra Brito na legenda da publicação.

"Queria agradecer todas as mensagens, todos os telefonemas. Infelizmente não consigo responder, mas vocês podem acreditar que estou vendo tudo. Agradeço do fundo do meu coração. Fiquei em choque como no dia do meu acidente", afirmou ao relembrar o acidente que ela e o marido Josef Brito sofreram em julho deste ano.

"Entendi que foi outro livramento. Meu filho está vivo e logo estaremos juntos e sorrindo. Muita gratidão, meu Deus. ... Tem muita gente te esperando nesse mundo meu filho, estarei do seu lado todos os dias. Te amo demais", acrescentou.

Estado de saúde de Kayky Brito

Neste sábado, 2, Kayky Brito foi transferido do hospital público Miguel Couto, no Leblon, para o hospital particular Copa DOr, em Copacabana, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela assessoria da entidade. O ator foi atropelado no início da madrugada deste sábado, 2, sendo internado com um politraumatismo, em estado grave.

Confira o boletim médico mais recente: "O paciente Kayky Fernandes de Brito foi admitido nesta tarde no Hospital Copa DOr, vítima de politraumatismos. Nesse momento, encontra-se sedado e em ventilação mecânica. Ele deverá permanecer sob cuidados na UTI".

Sthefany Brito, irmã de Kayky, foi ao hospital na tarde deste sábado para visitar o irmão. Na saída, visivelmente emocionada, ela deu uma breve declaração aos jornalistas que estavam na porta, conforme vídeo publicado no G1: "Não consigo falar, desculpem. Queria agradecer às orações, ele é um gigante. Daqui a pouco ele quem vai estar aqui falando com vocês. Muito obrigada".