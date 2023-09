Wesley Safadão interrompe agenda de shows ?por tempo indeterminado? devido a problemas de saúde

A equipe do cantor Wesley Safadão anunciou neste domingo, 3, que o artista irá se afastar dos palcos "por tempo indeterminado". Por meio de um comunicado publicado nas redes sociais do cantor, a assessoria informou que Safadão fará uma pausa nos shows por orientação médica. A nota não esclarece qual o estado de saúde atual do artista.

"Informamos que o cantor Wesley Safadão fará uma pausa na agenda de shows por tempo indeterminado. O artista apresentou problemas de saúde e terá que se afastar dos palcos por orientação médica", diz o comunicado. "Pedimos a compreensão de todos e agradecemos o carinho que sempre tiveram com Wesley".

A nota afirma ainda que informações sobre a agenda e compromissos do cantor serão divulgadas em breve. Na legenda, o cantor diz que logo estará de volta.

Na noite deste sábado, 2, o cantor se apresentou na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. O show faz parte do projeto TBT do Safadão, em que o artista traz no setlist canções que marcaram a sua carreira.

Em junho de 2022, Wesley Safadão precisou se afastar dos palcos após ser diagnosticado com hérnia de disco. O cantor precisou passar por uma cirurgia um mês depois, quando o seu quadro clínico piorou e ele não atendeu ao tratamento médico tradicional

Em entrevista ao Fantástico na ocasião, o artista lembrou os sintomas da sua condição e disse que teve perda de sensibilidade nas pernas e na região íntima. "Para respirar, doía. Se eu quisesse encher o meu pulmão, sentia dor. Eu sentia muitas, muitas pinçadas. Era na perna direita, era na perna esquerda".