Baleado na cabeça, Mingau, do Ultraje a Rigor, está estável, diz Polícia Militar. Veja mais informações sobre o acidente

Novas atualizações sobre o caso de Rinaldo Oliveira Amaral, mais conhecido como Mingau, baixista do Ultraje a Rigor, estão surgindo. Logo após ser baleado na cabeça em Paraty, no Rio de Janeiro, o músico se encontra internado e estável.

Segundo o G1, a Polícia Militar informou que o acidente aconteceu por volta das 23h do último sábado, dia 2, quando Mingau passou com o carro em alta velocidade perto da Praça do Ovo, no bairro Ilha das Cobras. O veículo foi atingido por vários disparos, acertando o baixista.

Apesar de estar estável, o Hospital Municipal Hugo Miranda não tem um neurocirurgião, por isso, de acordo com o veículo, Mingau será transferido do Rio de Janeiro para São Paulo em uma aeronave com UTI, e assim realizar a cirurgia para a remoção da bala.