Sthefany Brito publica fotos da infância com Kayky Brito e faz declaração emocionante: Falei no seu ouvido: Volta

Enquanto Kayky Brito segue internado na UTI e respirando com ventilação mecânica após sofrer traumatismo craniano decorrendo do atropelamento, a família do ator não para de mandar boas vibrações.

Neste domingo, dia 3, Sthefany Brito, a irmão de Kayky, publicou fotos da infância dos dois e fez uma linda declaração nos Stories do Instagram.

Estou aqui deitada (sem a menor expectativa de conseguir dormir) vendo nossas fotos, vendo o tanto de momentos que já vivemos juntos! Mas isso não é nada perto de tudo o que ainda temos pela frente, de tudo o que nos espera para ser vivido ainda juntos. Falei hoje no seu ouvido que eu sou a mais velha e você tinha que respeitar, e eu estava te dando uma ordem: Volta! E logo! Depois, consertei e falei: Volta, no seu tempo. Mas volta! Fizemos um combinado, você fica calmo e forte, e nós aqui não mediremos esforços pela sua recuperação, escreveu.

Kayky foi atropelado na madrugada do último sábado, dia 2, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, por um motorista de aplicativo. Tamara Dalcanale, a parceira do ator, também se pronunciou sobre o acidente.

Que Deus dê forças e ilumine meu amor! Após vê-lo no CTI, estou esperançosa, sigo com fé e acreditando que ele vai conseguir ficar bem. Agradeço `as inúmeras manifestações de apoio e orações.