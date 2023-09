No The Town, Demi Lovato canta em português com Luísa Sonza e Post Malone anima público mesmo com tempestade

Nem mesmo a chuva forte esfriou o clima que estava no Autódromo de Interlagos, em São Paulo! O primeiro dia do festival The Town aconteceu no último sábado, dia 2, e contou com um timaço de artistas nacionais e internacionais. Bora ver tudo o que rolou no evento musical mais esperado do ano?

Demi Lovato convidou Luísa Sonza para cantar com ela o hit Penhasco 2, que faz parte do novo álbum da cantora brasileira, Escândalo Íntimo. E claro, a norte-americana soltou o gogó e ainda cantou a sua parte da música todinha em português.

- Toda vez que eu venho para o Brasil, eu me sinto tão bem recebido e tão amada e eu só posso dizer obrigada, disse Demi.

Além disso, Lovato levou os fãs à loucura com o repertório que celebrava as diversas fases da carreira. Teve Cool For The Summer, Skyscraper, La La Land, Confident, Don't Forget e muito mais.

Já Post Malone, o headliner do primeiro dia do festival, vestiu a camisa do Brasil, literalmente, e não poupou carisma ao animar a galera mesmo debaixo de chuva.

- Parece que toda vez que eu venho aqui chove, brincou.

Em quase duas horas de show, ele chamou fã para tocar violão, fez dancinhas hilárias, desceu do palco e interagiu com a multidão, colocando todo mundo para cantar Rockstar.

A australiana Iggy Azalea mandou a chuva se danar e se declarou para os fãs brasileiros.

- Que se f**a a chuva, essa é nossa bolha! Vocês são as minhas pessoas favoritas do mundo inteiro.

No palco Skyline, ela ainda exibiu o corpão, rebolou e se apresentou ao som de Fancy, Black Widow, Problem e outras canções.

Karol Conká encarnou a mamacita e entregou uma apresentação potente ao lado de Tasha e Tracie.

Recém-solteiro após o fim do namoro com Bella Campos, MC Cabelinho deixou de fora do repertório a música Minha Cura, feita para a ex-namorada, mas esquentou o palco com outras performances.