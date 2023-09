Carro atinge tanques de gasolina e deixa mortos na Avenida Santo Amaro

Um carro atingiu dois tanques de gasolina na Avenida Washington Luís, na altura do número 641, em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, na madrugada deste domingo, 3. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, três vítimas morreram no local.

Ainda de acordo com a corporação, outras três pessoas, sendo uma mulher em estado inconsciente, foram encaminhadas para prontos-socorros da região, duas para o PS Campo Limpo e uma para o PS Pedreira.

Ao menos nove viaturas foram encaminhadas para atendimento da ocorrência, registrada às 5h15, conforme o Corpo de Bombeiros.

Não há informações sobre o estado de saúde das pessoas feridas nem sobre o motivo das mortes.

As causas do acidente também serão investigadas.