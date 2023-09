Após ser transferido para hospital particular, Kayky Brito respira com ventilação mecânica

Aos poucos mais atualizações sobre o estado de saúde de Kayky Brito vão surgindo. Na noite do último sábado, dia 2, o ator foi transferido para o hospital particular Copa D'Or, no Rio de Janeiro, onde seguirá o tratamento após ser atropelado por um motorista de aplicativo e sofrer traumatismo craniano.

De acordo com a nota que o hospital divulgou ao jornal Extra, Kayky está respirando com ventilação mecânica e irá permanecer na UTI.

O paciente Kayky Fernandes de Brito foi admitido nessa tarde no Hospital Copa D?Or, vítima de politraumatismos. Nesse momento, encontra-se sedado e em ventilação mecânica. Ele deverá permanecer sob cuidados na UTI.