Aos 91 anos de idade, Stênio Garcia abre o jogo sobre vida sexual: Pratico tantrismo. Rola de tudo aqui em casa

Após tomar um susto no começo de julho de 2023 ao ficar internado devido a uma infecção generalizada no sangue causada por bactéria, Stênio Garcia está se recuperando e voltando com a rotina. Em entrevista ao jornal O Globo, o ator contou como está se sentindo após o período complicado.

- É a minha segunda chance. Estou agarrando com unhas e dentes. Acho que não vai ser tão cedo - a morte -. Penso sempre positivo. Gosto muito da vida, do número cem. Quero chegar lá! Tive uma avó que foi até 105. Eu já passei dos 90 anos de idade.

Stênio revelou que, enquanto esteve internado, refletiu muito sobre a vida e resolveu viver intensamente após receber alta, inclusive ao lado de sua esposa, Marilene Saade, com quem é casado há mais de 20 anos. Além disso, o profissional revelou que, mesmo aos 91 anos de idade, a vida amorosa do casal segue ativa!

- Não quero perder tempo. Estou me sentindo superbem. Namoro a minha mulher. Agarro muito a Marilene e pratico tantrismo. Rola de tudo aqui em casa. Me sinto com disposição. O coração está batendo perfeitamente, consigo dar um salto mortal. Inclusive, também já posso voltar a trabalhar.

O artista aproveitou para falar sobre os boatos que surgiram em relação a harmonização facial que fez em junho. Ele afirmou que não há qualquer ligação com a internação.

- Esse tratamento me fez muito bem. Espero que também seja bom para eu retomar a minha profissão. Quero sempre mais qualidade para o meu trabalho. Tudo o que tiver que fazer para ficar bem farei. Estou com saudade de atuar e de estar numa novela.

Com 73 anos de carreira, o ator ainda tem muitos sonhos para realizar, entre eles encenar o personagem Fausto, de Goethe.

- Não sei se alguém vai produzir isso. Quem se aventurava comigo era o Antunes Filho - diretor -, mas ele já se foi.Vale lembrar que Stênio fez seu último trabalho na TV Globo ao participar da série Filhas de Eva, gravada em 2020, e do filme Me tira da mira.