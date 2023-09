Sthefany Brito, irmã de Kayky Brito, se pronuncia após ator sofrer acidente: Seu quadro é estável

Como você acompanhou, Kayky Brito foi atropelado na madrugada deste sábado, dia 2, e está internado em estado grave. Após ter sido fotografada chegando no hospital no Rio de Janeiro, onde o irmão está internado, Sthefany Brito falou pela primeira vez sobre o acidente de Kayky através das redes sociais.

O ator Kayky Brito foi atropelado na noite de ontem na Barra da Tijuca e encontra-se internado no hospital Miguel Couto, com politraumatismo. Ele está no CTI (Centro de Terapia Intensiva), seu quadro é estável e fará novos exames hoje a tarde. Somente após os mesmos teremos novas informações, informou nos Stories..

Além disso, novos detalhes sobre o caso estão sendo revelados na imprensa. Segundo a CNN Brasil, o delegado Ângelo Lages, da 16ª Delegacia Policial do Rio de Janeiro, informou que Kayky estava com o ator e apresentador Bruno De Luca antes do acidente. De acordo com o delegado, o ator estava em um quiosque com os amigos quando saiu para ir até o seu veículo. Ao voltar para o quiosque, ele foi atropelado por um carro de aplicativo.