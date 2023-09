Adiamento preocupante

Anúncio feito na semana passada pela Companhia do Metropolitano de São Paulo trouxe certa apreensão aos moradores do Grande ABC. De acordo com a empresa estatal, o consórcio GPO-Geocompany-Geotec, responsável pelo projeto funcional e pelo anteprojeto de engenharia da Linha 20-Rosa, que vai servir a região, ganhou mais um ano para concluir os trabalhos. O prazo final, que deveria ser 30 de dezembro próximo, foi estendido para 16 de novembro do ano que vem – ou seja, quase um ano de atraso. Promessa de campanha do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), a chegada do Metrô a Santo André é um dos maiores sonhos dos moradores das sete cidades.

Projetos tão complexos como o da Linha 20 do Metrô sempre estão sujeitos a imprevistos e, consequentemente, a atrasos. Mas para evitar que se crie qualquer tipo de desconfiança na população – que é efetivamente quem vai pagar a conta do investimento superior à casa dos R$ 10 bilhões –, a companhia estatal precisa ser extremamente transparente diante do surgimento do mínimo contratempo, o que, diga-se, não foi feito neste caso. Um governo altamente técnico, cujo representante maior é tido e havido como um dos gestores mais responsáveis da história, não pode falhar minimamente na transparência do cronograma de execução das obras, sob risco de provocar descrédito.

A implantação do ramal com 33 quilômetros de extensão e 24 estações, entre as paradas Santa Marina, na Lapa, na Capital, e Santo André, passando também pelas regiões de Pinheiros, Faria Lima, Rebouças, Moema, Cursino e São Bernardo, com conexão direta a diversas linhas de transporte sobre trilhos, capaz de transportar cerca de 1,5 milhão de passageiros por dia, em frota com 50 trens, está sendo aguardada há muito tempo. Como o Grande ABC está escaldado com o desfecho desfavorável da Linha 18-Bronze, cancelada pelo então governador João Doria, é natural que qualquer solavanco nos planos de execução da Linha 20-Rosa cause enorme preocupação. O Metrô precisa estar atento a isso.