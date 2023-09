The Town é espaço para debater economia circular

Já é senso comum que o cuidado com o meio ambiente pode começar em casa. A economia de água e energia, separação do lixo, reciclagem, uso de menos embalagens de plástico, entre outras atividades fazem a diferença quando se planeja um futuro mais verde. Durante os últimos anos, até em grandes corporações, a movimentação para pensar em ações sustentáveis se intensificou. Para além das paredes do escritório, a conscientização deve acontecer até em momentos de lazer.

Para ganhar inspiração para escrever sobre ‘Reciclar para Transformar: como a economia circular pode revolucionar nossa sociedade’, tema da 17ª edição do Desafio de Redação, os candidatos podem se espelhar nas ações de sustentabilidade preparadas no The Town, festival que começou ontem e terá shows hoje e nos dias 7, 9, 10 de setembro, no Autódromo de Interlagos, e estima receber 500 mil pessoas.

A Braskem, uma das apoiadoras do Desafio de Redação, projeta que os participantes possam, entre um show e outro, aprender um pouco mais sobre o descarte correto de utensílios.

Assim que fizer a primeira compra de bebida, o cliente poderá registrar o CPF no aplicativo da empresa para ganhar um tirante (cordão para segurar copo) no estande da Braskem. A ideia é incentivar que as pessoas usem o mesmo copo durante todo o dia. Para isso, a companhia disponibilizará pontos de higienização e, a cada uma hora com o mesmo copo, o cliente poderá concorrer a brindes exclusivos (capas de chuva, pochete, ingressos para mais um dia de evento etc.).

De acordo com Ana Laura Sivieri, diretora de marketing e comunicação corporativa da Braskem, introduzir essas prática em momentos de descontração e alegria coletiva contribuem para o engajamento das pessoas e reforça a ideia de que pequenas atitudes do dia a dia fazem a diferença para a construção de um futuro mais sustentável.

“Nossa presença no The Town incentiva o consumo consciente. A dinâmica da ação em torno dos copos reutilizáveis, que será inédita em um festival desse porte, irá estimular o público a não adquirir um novo copo a cada compra de bebida”, declara.

Segundo a diretora, a iniciativa de educação ambiental tem a finalidade de fazer com que a sociedade entenda, na prática, a importância da sua participação na dinâmica da economia circular, seja pelo consumo consciente ou pelo descarte correto de resíduos. “Para nós, o desenvolvimento sustentável está atrelado à nossa estratégia de negócio e estamos comprometidos em contribuir com a cadeia de valor para a transformação da economia linear em circular”, reforça Ana Laura.

A ação ‘Transformar o plástico dá Rock’, promovida pela Braskem no Rock in Rio 2022, coletou cerca de 870 mil embalagens ao longo dos sete dias. Então, nesses dois finais de semana, os candidatos do Desafio de Redação podem acompanhar (seja pelas redes sociais ou presencialmente nos shows) como a economia circular pode ser praticada em simples atividades que proporcionam caminhos mais sustentáveis aos materiais utilizados no dia a dia.

