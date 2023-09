Santo André estreia hoje no Paulista contra Ourinhos

A AD Santo André faz sua estreia no Campeonato Paulista de Basquete Feminino hoje à tarde, às 17h, contra o Ourinhos, no Ginásio Lais Elena Aranha,noComplexo Esportivo Pedro Dell’Antonia. A entrada é gratuita.

Com dois vices-campeonatos nos últimos dois anos, a equipe da região tenta mudar essa história nesta temporada. A competição estadual ainda soma outras seis equipes: Catanduva, Araraquara, Ituano, Sorocaba, Campinas e São José.

“O importante é que mantivemos a base do time que foi titular na maioria do ano e jogadoras que tinham menos tempo de quadra, vão ganhar mais oportunidades”, comenta o técnico Rafael Choco, que divulgou a saída de Glenda e Laurah do elenco, mas a manutenção de Sassá (ala/pivô) e Lays (armadora).