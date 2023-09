Equipes da região encerram a participação na Copa Paulista

Os três clubes do Grande ABC que disputam a Copa Paulista encerram hoje suas participações no torneio. Sem chances de classificação, Santo André, EC São Bernardo e São Caetano fazem logo mais às 10h, suas despedidas

No Estádio Bruno José Daniel, o Ramalhão, quarto colocado do Grupo C com 10 pontos, recebe o vice-líder São José. Os andreenses que começaram a competição com o time Sub-20 por causa da disputa do Brasileiro da Série D com a equipe principal, iniciou mal e só sinalizou uma recuperação após a eliminação da competição nacional, momento que passou a utilizar alguns jogadores no torneio estadual.

O EC São Bernardo, do técnico Renato Peixe, vai ao Litoral enfrentar a Portuguesa Santista, no Estádio Espanha. O Cachorrão começou bem, vencendo as duas primeiras partidas, mas não segurou a sequência e vem de impressionates sete derrotas consecutivas. O time é o vice-lanterna com seis pontos.

Já o São Caetano, que tem Axel como técnico, vai ao canindé encarar a líder Portuguesa de Desportos. O Azulão, que utilizou a equipe Sub-20 em toda a competição, é o lanterna da chave com apenas quatro pontos, sendo sete derrotas, uma vitória e um empate. Nesta competição, o clube são-caetanense aproveitou para testar jovens da base visando a disputa do Campeonato Paulista da Série A-3 em 2024.

Para a segunda fase da Copa Paulista classificam-se os dois primeiros de cada grupo, mais os dois melhores terceiros colocados. O campeão da competição ganha o direito de escolher a competição que quer disputar em 2024: a Copa do Brasil ou o Brasileiro da Série D.