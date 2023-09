Tigre retoma caminhada rumo ao acesso à Série B

O São Bernardo FC estreia hoje na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C contra o Operário-PR, às 16 horas, no Estádio Primeiro de Maio, com entrada gratuita. Nesta etapa serão seis jogos que definirão os quatro clubes que vão disputar a Série B do próximo ano. Os outros dois adversários do Tigre são Brusque-SC e São José-RS. Todos se enfrentam em turno e returno. Os dois primeiros já garantem o acesso. No outro grupo, disputam a segunda fase Amazonas-AM, Volta Redonda-RJ, Paysandu-PA e Botafogo-PB.

Para esta partida, o técnico Márcio Zanardi deveráter força máxima com o retorno dos zagueiros Helder e Matheus Salustiano, que cumpriram suspensão automática na semana passada contra o Náutico, em Recife.

INGRESSOS

Para estimular a presença do público e lotar o Primeio de Maio, a diretoria do Tigre decidiu abrir os portões nesta fase da competição. Não haverá cobrança de ingresso. A orientação é que os torcedores cheguem cedo para entrar no estádio com tranquilidade e evitar tumulto. Os ingressos serão distribuídos próximos às catracas. O acesso é será pelo portão 4 - Arquibancada Leste - Rua Olavo Bilac, altura do nº 240.

CEO

Na sexta-feira (1), o CEO do São Bernardo FC, Lucas Andrino, fez um balanço da primeira fase, falou sobre a classificação, dos desafios do clube e conclamou a torcida a apoiar o time nessa reta final.

O dirigente está confiante no acesso e acredita no quilíbrio da equipe para para chegar à Série B. “Acho que já oscilamos o que tínhamos que oscilar. Voltamos a uma curva de ascensão em um momento importante da competição e acredito que agora não será diferente. Temos que equilibrar nossas deficiências e nossas potencialidades para conseguimos subir”, falou convocando os torcedores. “Todo esforço é considerável para termos o torcedor ao nosso lado. É um momento histórico que o clube está vivendo e nosso torcedor é parte fundamental disso”, concluiu.