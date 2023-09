Estado envia R$ 42,8 milhões para a saúde de São Bernardo

O governo do Estado de São Paulo, sob o comando de Tarcísio de Freitas (Republicanos), enviou R$ 42,8 milhões para a saúde de São Bernardo. Trata-se de duas parcelas da quantia de R$ 150 milhões prometida pelo governador em visita à cidade no início de julho.

O convênio entre a Secretaria de Estado da Saúde e o município gerido por Orlando Morando (PSDB) foi assinado no dia 13 de julho. Serão pagas, até janeiro, sete parcelas de R$ 21,4 milhões. A verba será destinada para o custeio de quatro hospitais municipais — Hospital Anchieta, HC (Hospital de Clínicas), Hospital de Urgência e o HMU (Hospital Municipal Universitário).

O repasse feito pelo Estado busca equilibrar a situação da rede de saúde de São Bernardo, comandada pelo secretário Geraldo Reple Sobrinho, que tem apresentado problemas mesmo com orçamento de R$ 1,2 bilhão para 2023. O Diário</CF tem relatado inúmeros casos de crise no setor, que incluem demissões, filas nos atendimentos, falta de remédios, unidades fechadas, leitos fechados em hospitais, problemas estruturais e dívidas com fornecedores. Reportagem publica no dia 1º de junho revelou que a Prefeitura decidiu fechar três alas do HC (Hospital de Clínicas) – no terceiro, sexto e oitavo andares – para reformas porque apresentavam infiltrações, vazamentos e pisos com elevação ou afundamento em alguns pontos, o que causava riscos de queda, tanto para pacientes quanto funcionários. A medida levou ao fechamento de 110 dos 257 leitos para a realização dos serviços, sendo 20 de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) – são 40.

Embora não tenha retornado aos questionamentos do Diário sobre o recurso estadual, a Prefeitura respondeu, em 17 de agosto, ofício enviado pelo vereador Julinho Fuzari (PSC), que havia prometido fiscalizar o uso da verba, dizendo que o valor da primeira parcela foi pago à FUABC (Fundação ABC) “para início da execução das ações previstas no referido instrumento”.

Em contato com o Diário, Fuzari disse que mesmo com os repasses, os problemas na saúde do município persistem.

“Infelizmente, não estamos vendo mudança. Ainda há moradores que esperam horas nas UPAs (Unidades de Pronto Atendimento), filas enormes para cirurgias, falta de médicos, falta de remédio. Vou seguir fiscalizando, porque essa gestão tem mostrado dificuldade em administrar a verba destinada à saúde da nossa população”, declarou.

O vereador reiterou que suas críticas são à gestão de Morando e agradeceu ao governador pelo “socorro” à rede de saúde do município.

“O governador Tarcísio vai salvar a saúde de São Bernardo com esse repasse, precisamos agradecê-lo por isso. Cabe à Prefeitura usar esse dinheiro da maneira correta, já que mais de R$ 1 bilhão de orçamento não foi suficiente”, disse.