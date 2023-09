Metrô estica prazo para empresa fechar estudo da Linha 20-Rosa

A conclusão do projeto funcional (o primeiro de todo o processo para construção) e do anteprojeto de engenharia da Linha 20-Rosa, que sairá do bairro da Lapa, na Capital, com destino ao Grande ABC, vai atrasar. Isso porque a Companhia do Metropolitano de São Paulo anunciou, semana passada, que decidiu prorrogar o prazo de entrega do plano do novo eixo metroviário, que inicialmente estava previsto para terminar no próximo dia 23 e agora foi esticado até 12 de agosto de 2024.

Ou seja, a empresa responsável ganhou cerca de 11 meses para fechar projeto que é considerado dos mais importantes, na medida em que o governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), assumiu o compromisso de abrir o processo de concessão do ramal ainda no curso do atual mandato.

Já o vencimento do contrato assinado entre o Metrô e o consórcio GPO-Geocompany-Geotec deveria ser concluído no dia 30 de dezembro deste ano, mas foi prorrogado para 16 de novembro do ano que vem.

De acordo com o plano definido para a construção do traçado escolhido para o ramal, a Linha 20 terá extensão de cerca de 33 quilômetros, com 24 estações e dois pátios de manutenção, entre as paradas Santa Marina, na Lapa ( Capital), e o de Santo André, passando também pelas regiões de Pinheiros, Faria Lima, Rebouças, Moema, Cursino e São Bernardo, com conexão direta a diversas linhas de transporte sobre trilhos. A estimativa da companhia é a de que o ramal receberá em torno de 1,5 milhão de passageiros por dia, que serão atendidos por frota com 50 trens.

OUTROS SERVIÇOS

Recentemente, a companhia lançou o segundo edital para contratar empresa que ficará responsável pelo levantamento de áreas passíveis de desapropriação para construção dos poços de ventilação, saídas de emergência e subestações primárias ao longo de todo o trajeto no trecho do Grande ABC e de parte da Capital. Além disso, o documento revelou que o principal pátio de manutenção das composições será em Santo André – o outro ficará na parada Santa Marina, no bairro da Lapa.

O primeiro edital, cujo contrato foi assinado em junho, estabelecia o estudo de apenas 14 das 24 estações previstas inicialmente para todo o trecho e ainda o pátio de manutenção na região da Lapa. A Linha 20-Rosa é considerada a mais ambiciosa já projetada pela Companhia do Metropolitano, e o custo estimado para tirar o projeto do papel é de cerca de R$ 20 bilhões, aproximadamente R$ 600 milhões por quilômetro.