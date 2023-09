Por dia, uma pessoa com deficiência registra BO

Por dia, em média, uma pessoa com deficiência registra B.O. (Boletim de Ocorrência) nas delegacias do Grande ABC. De janeiro de 2019 a dezembro de 2022, a região acumulou 1.501 delitos denunciados por esse público. Santo André é a cidade com mais casos (474). Nas descrições dos perfis das vítimas, a maioria possui deficiência física (com 678 ocorrências, o que indica 45,2%). Depois, estão intelectual (25,5%), auditiva (19,4%) e visual (9,4%). As informações são da SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo).

A faixa etária mais comum entre as pessoas que registraram o boletim é de idosos de 65 anos ou mais (407 casos, sendo 27,1% do total). Seguidos pelo público entre 30 e 39 anos (15,4%) e de 50 a 59 anos (14,3%).

A queda do número de denúncias foi bem expressiva no Grande ABC. Foram 649 ocorrências em 2019 e 150 em 2022 (recuo de 76,9%). Apesar das estatísticas terem diminuído, isso não significa que os casos são menos frequentes, mas pode demonstrar que as vítimas se sentem acuadas para denunciar.

“Durante a pandemia, as denúncias diminuíram por conta do isolamento social, mesmo com muitos canais da polícia migrando para plataformas on-line. Além disso, de modo geral, as vítimas podem se sentir coagidas a denunciaram por causa de intimidações, medo de retaliação e, principalmente, receio de estarem desamparadas pelas autoridades quando forem relatar o ocorrido”, analisa a advogada Fernanda Sedenho.

De acordo com ela, a ausência dessas denúncias dificulta que o poder público saiba quais são as demandas que exigem maior atenção e inviabiliza a criação de medidas que enfrentam e solucionam os desafios pelos quais pessoas com deficiência enfrentam. Sem os registros, há manutenção da vulnerabilidade que enfrentam.

Segundo a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência, “considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”.

Nas rubricas dos boletins fornecidos pela SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), os registros mais comuns no Grande ABC são de estelionato (13,3%), morte natural (10,7%), roubo (10,3%), furto (8,7%), lesão corporal (7,3%) e violência doméstica (6,2%).

“O crime de estelionato indica vantagem financeira de forma ilícita. Pessoas com capacidade de entendimento limitada por conta de deficiência podem, facilmente, serem induzidas ao erro, o que é o objetivo desses golpes. Já em relação aos roubos, pessoas com deficiência física podem ter maiores dificuldades para se defender ou pedir ajuda. Por isso, são mais visidas”, pontua Fernanda.

Casos de violência doméstica são frequentes

No Grande ABC, 691 boletins de ocorrência foram registrados por mulheres com deficiência. Desse total, 300 correspondem a mulheres com deficiência física (43,4%). Além de estelionato, violência doméstica é o segundo delito mais recorrente contra elas (12,7%).

Em 2022, mulheres foram maioria entre as pessoas que fizeram boletins (52%). Segundo análise da advogada Fernanda Sedenho, o ambiente domiciliar facilita o sigilo da conduta criminosa. “Os casos de violência doméstica costumam ser praticados por pessoas de ‘confiança’. Esse contexto contribui para que a violência doméstica seja mais frequente, mas menos denunciada a depender da limitação causada pela deficiência da vítima. Essa pessoa pode até mesmo ter dificuldades para identificar que está passando por um crime”, elenca.

Dessa forma, quando os agressores são cuidadores ou familiares, isso dificulta “o conhecimento das autoridades para prestar o auxílio”, além de provocar na vítima a sensação de desamparo.

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), o atendimento é direcionado para uma das 140 DDMs (Delegacias de Defesa da Mulher) do Estado. São Paulo possui 77 Salas DDMs 24 horas. Há também uma DPD (Delegacia de Pessoa com Deficiência), na Capital. Nela, neste ano, até julho, já foram realizados mais de 1.300 atendimentos, 33% a mais que o registrado no mesmo período de 2022.

No Grande ABC, são cinco delegacias direcionadas para o atendimento de mulheres. Até o momento, as unidades funcionam apenas de segunda a sexta-feira, contrariando a determinação federal de que elas devem estar abertas 24 horas.