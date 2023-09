Guarani bate Ponte Preta no dérbi 206 e encosta no G-4 da Série B

O Guarani voltou à briga pelo acesso à elite do futebol nacional ao vencer a Ponte Preta por 1 a 0, neste sábado, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O único gol da partida foi marcado por Bruno José, aos 41 minutos do primeiro tempo.

Após a vitória no dérbi 206 da história, o Guarani subiu para o sexto lugar, com 44 pontos, atrás apenas de Vitória (49), Novorizontino (45), Sport (45), Criciúma (44) e Juventude (44). A Ponte Preta, por outro lado, fica na 14ª colocação, com 31, quatro a mais do que o Sampaio Corrêa, o primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

O Guarani também aumenta a vantagem sobre seu rival no retrospecto geral do clássico de Campinas. Foram 206 jogos, com 70 vitórias do time bugrino, 67 derrotas e 68 empates. O alviverde não perde da Ponte Preta no Brinco de Ouro desde 2018, quando levou 3 a 2, na mesma Série B. A partida marcou também o recorde de público do Guarani, no Brinco de Ouro da Princesa, na temporada, com quase 16 mil torcedores.

Com torcida única, a Ponte Preta começou o jogo pressionada, mas não deu espaço ao Guarani. A partida começou sob forte chuva, que logo virou granizo e causou breve interrupção da partida. Quando o jogo foi retomado, o Guarani criou a primeira chance de perigo. Aos 20 minutos, João Victor recebeu pela esquerda, cortou Luiz Felipe e chutou. Fábio Sanches salvou.

João Victor continuou sendo o jogador mais perigoso do time da casa, mas Caíque França fez defesas providenciais para segurar o 0 a 0. A Ponte era mais cautelosa e pouco assustou o adversário durante o primeiro tempo.

Coube ao Guarani ir para o ataque e abrir o marcador aos 41 minutos com um golaço. Bruno José recebeu de Derek, levou para a perna esquerda, deixou Felipe Amaral na saudade pela direita e chutou colocado. A bola encobriu Caíque França e morreu nas redes.

O segundo tempo já foi mais morno com poucas chances de gol. Pintado tentou colocar nomes consagrados na partida, mas o atacante André, ex-Santos, e o meia Everton, ex-São Paulo e Flamengo, pouco fizeram para evitar a derrota.

O Guarani não quis se comprometer, ficou aguardando o adversário e continuou sendo perigoso. Aos 27 minutos, Derek recebeu de costas para os zagueiros, tentou fazer o pivô e chutou. Caíque França fez a defesa.

Houve ainda princípio de confusão nos minutos finais, o que gerou a expulsão de Ben-Hur, auxiliar técnico do Guarani. Dentro de campo, o time bugrino segurou a Ponte Preta e confirmou a grande vitória, que o deixa vivo na briga pelo acesso.

Na próxima rodada, o Guarani enfrenta a Chapecoense na terça-feira, às 21h30, na Arena Condá, em Chapecó (SC). No sábado, às 17h, a Ponte Preta recebe o Sampaio Corrêa, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

FICHA TÉCNICA:

GUARANI 1 X 0 PONTE PRETA

GUARANI - Pegorari; Diogo Mateus, Lucão, Alan Santos e Mayk; Matheus Barbosa (Lucas Araújo), Matheus Bueno e Bruninho (Isaque); Bruno José (Pablo Thomaz), João Victor (Régis) e Derek (Bruno Mendes). Técnico: Umberto Louzer.

PONTE PRETA - Caíque França; Luiz Felipe (Maílton), Fábio Sanches, Mateus Silva e Artur; Léo Naldi, Felipinho, Felipe Amaral (Tales) e Elvis (Igor Torres); Paulo Baya (André) e Eliel (Everton). Técnico: Pintado.

GOL - Bruno José, aos 41 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Alan Santos (Guarani); André, Luiz Felipe e Mateus Silva (Ponte Preta).

ÁRBITRO - Edina Alves Batista (SP).

RENDA - R$ 355.330,00.

PÚBLICO - 15.937 pagantes.

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).