Guta Stresser relata dificuldade financeira: 'Nós, artistas, viramos persona non grata'

Guta Stresser, conhecida por seu papel como Bebel na série A Grande Família, da Globo, falou sobre dificuldades financeiras que tem passado e também sobre seu recente diagnóstico de esclerose múltipla em entrevista à revista Marie Claire publicada neste sábado, 2.

Atualmente em cartaz com a peça Os Analfabetos, de Adriano Petermann, em Curitiba, deixou o Rio de Janeiro para viver em sua cidade natal. Ela destaca, porém, que está em um quarto oferecido pelo Sindicato dos Professores e Funcionários de Escola do Paraná (APP).

"Não consegui um hotel para me hospedar durante o tempo que estou aqui. Fui muito bem acolhida pelo APP, mas é importante refletir sobre como nós, artistas, viramos uma persona non grata", diz.

Recentemente, Guta Stresser viu seu apartamento ir a leilão por falta de pagamentos: "Perdi a minha casa pois fiquei sem trabalho. Não podia arcar com a minha responsabilidade de ter assinado um contrato para comprar um imóvel. De repente, me vi em uma situação inadimplente e com uma qualidade de vida ruim. Nunca desejei isso".

"Voltar para Curitiba não é como se estivesse retrocedendo, não para mim. Pelo contrário, sinto que estou me rejuvenescendo e me encontrando de novo", destacou ela, após 28 anos morando no Rio de Janeiro.

A artista ainda destaca que não guarda mágoas da Globo: "Sou muito grata. Foram 16 anos de carteira assinada lá, uma coisa muito rara na vida de um artista brasileiro. São pouquíssimos entre a nossa categoria que têm o privilégio de ter uma carteira assinada durante tanto tempo. Tive uma ótima relação com a emissora"

Sobre a esclerose múltipla, com a qual foi diagnosticada há quatro anos, destaca: "O que é difícil é o fato de as pessoas não acreditarem na minha capacidade de trabalhar e não darem oportunidades porque acham que posso dar defeito."

"Continuo trabalhando, minha capacidade de trabalhar não está comprometida. E nem preciso de muito. Às vezes é só me dar um saquinho de gelo na mão para dar uma refrescada e fica tudo certo", conclui.