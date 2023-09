Róger Guedes brilha com gols e assistências no Catar; Ronaldo e Mané marcam no Saudita

Com dois gols e duas assistências de Róger Guedes, ex-Corinthians, o Al-Rayyan se isolou na liderança do Campeonato do Catar ao derrotar o Shamal por 4 a 3. Na Arábia Saudita, Cristiano Ronaldo e Sadio Mané brilharam na goleada do Al-Nassr, por 5 a 1, sobre o Al-Hazem.

Neste sábado, Róger Guedes provou que está em grande fase ao marcar dois gols e dar duas assistências na vitória do Al-Rayyan sobre o Shamal por 4 a 3. O ex-atacante do Corinthians chegou a três gols em três jogos pelo clube do Catar. Ali Sabah e Al-Rawi sacramentaram o triunfo.

Quem também brilhou foi o brasileiro Gabriel Pereira, ex-Guarani e Corinthians. Ele deu as duas assistências para Róger Guedes marcar e colocar o Al Rayyan na liderança do Campeonato do Catar, com nove pontos, e 100% de aproveitamento.

Na Arábia Saudita, Cristiano Ronaldo continua sendo o principal nome do Al-Nassr, que venceu o Al-Hazem por 5 a 1, com gol e duas assistências do craque português. Os outros gols foram marcados por Sadio Mané, Otávio, Ghareeb e Al-Khalibari.

Com o gol marcado neste sábado, o atacante português chegou a seis gols em quatro partidas pelo Al-Nassr pelo Campeonato Saudita. Ele é o artilheiro da competição e também o maior "garçom", tendo contribuído com quatro assistências. Já o senegalês Mané fez o seu quinto gol no torneio.

O Al-Nassr chegou ao terceiro triunfo consecutivo no campeonato e chegou a nove pontos, na sexta colocação, contra 13 do líder Al-Hilal, time de Neymar e do técnico Jorge Jesus. O Al-Hazem, que ainda não venceu, é o lanterna.