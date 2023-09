Kayky Brito é transferido para hospital particular após atropelamento no Rio

Kayky Brito foi transferido do hospital público Miguel Couto, no Leblon, para o hospital particular Copa DOr, em Copacabana, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela assessoria da entidade, mas ainda não há novas informações sobre seu estado de saúde. O ator foi atropelado no início da madrugada deste sábado, 2, sendo internado com um politraumatismo, em estado grave. Até a atualização mais recente, encontrava-se "estável".

Sthefany Brito, irmã de Kayky, foi ao hospital na tarde deste sábado para visitar o irmão. Na saída, visivelmente emocionada, ela deu uma breve declaração aos jornalistas que estavam na porta, conforme vídeo publicado no G1: "Não consigo falar, desculpem. Queria agradecer às orações, ele é um gigante. Daqui a pouco ele quem vai estar aqui falando com vocês. Muito obrigada".

O acidente de Kayky Brito

Kayky Brito estava na Avenida Lúcio Costa, no Rio de Janeiro, na altura do número 4700 por volta da 1 hora da manhã, quando foi atingido por um carro de passeio ao atravessar a via. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. O motorista do automóvel foi encaminhado ao 16ªDP (Barra da Tijuca), onde o caso foi registrado. A investigação segue em andamento.

"O motorista foi ouvido e fez exame de alcoolemia, cujo resultado deu negativo. Diligências estão sendo realizadas para esclarecer os fatos", afirmou a Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Kayky Brito é lembrado especialmente por sua atuação em novelas da Globo como O Beijo do Vampiro e Chocolate com Pimenta. Considerado um dos atores mais promissores dos anos 2000, ele começou a carreira no SBT, fazendo Chiquititas. Recentemente, também esteve no elenco de novelas da Record.