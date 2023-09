Cleber Machado comemora assinatura com o SBT: 'Me sentindo completamente em casa'

Após ser demitido da TV Globo no início do ano e ter feito trabalhos pontuais no streaming e na TV Record, Cleber Machado comemorou neste sábado a assinatura de contrato com o SBT. Pela nova casa, o narrador deverá comandar as partidas pela fase final da Copa Sul-Americana, Liga dos Campeões e outras competições.

Nas redes sociais, ele não escondeu a felicidade pela assinatura do novo vínculo, fez questão de postar vídeos e agradecer aos envolvidos no projeto. "Tudo assinado. Já me sentindo confortavelmente em casa", comentou em post no Instagram após a divulgação da contratação pelo SBT.

A emissora também mostrou ao narrador que o esporte não é passageiro. O SBT já tem direitos adquiridos de torneios importantes de futebol e pretende seguir nesse caminho para ter outras competições. O canal pretende participar da disputa para transmitir o Brasileirão em 2025.

Nos comentários da postagem feita por Cleber Machado neste sábado, ex-companheiros de trabalho deixaram registrado sua felicidade de ver a nova fase na carreira do narrador. Luís Roberto, que trabalhou com Cleber na TV Globo, Mauro Beting, que será companheiro do narrador no SBT, Fernanda Colombo e André Hernan foram alguns dos amigos que festejaram a nova fase do profissional no SBT.

A ida de Cleber para o SBT também confirma a ideia da emissora paulista de manter o investimento na cobertura esportiva. A iniciativa de voltar para o esporte começou durante a pandemia da covid-19. Na época, o canal comprou os direitos de transmissão da Libertadores, da Copa América de 2021 e de competições europeias, como a Liga dos Campeões, a Liga Europa e a Supercopa da Europa.

Além disso, mais recentemente, a emissora de Silvio Santos passou a transmitir, a partir de 2023, a Copa Sul-Americana e enviou equipe para a cobertura da Copa do Mundo feminina, disputada na Austrália e Nova Zelândia no mês passado.