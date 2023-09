Streaming em setembro: 'B.O.', 'Cassandro', 'Gen V' e mais estreias do mês

As estreias do mês de setembro de 2023 contam com diversos filmes e séries em plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Vídeo, Globoplay, Apple TV+, Disney+, Star+ e HBO Max. Confira alguns dos destaques abaixo, em ordem de lançamento.

B.O. (Netflix) - 6 de setembro

Leandro Hassum protagoniza essa série de comédia que soa como uma tentativa brasileira de Brooklyn 99'. Ele vive o delegado Suzano, que acaba de chegar para um novo trabalho no Rio de Janeiro, lidando com situações inusitadas com seus colegas de trabalho ao mesmo tempo em que tenta combater o crime na cidade. Estreia em 6 de setembro de 2023.

I Am Groot - 2.ª Temporada (Disney+) - 6 de setembro

A nova temporada traz cinco curtas estrelados pelo simpático personagem surgido no universo de Guardiões da Galáxia, da Marvel.

A Pequena Sereia (Disney+) - 6 de setembro

Lançada recentemente nos cinemas, a versão em live-action do clássico dos desenhos mostra a história da sereia Ariel, que sonha em conhecer de perto o mundo da superfície.

The Morning Show - 3.ª Temporada (Apple TV+) - 13 de setembro

Os 10 episódios da 3ª temporada da série protagonizada por Jennifer Aniston e Reese Whiterspoon serão disponibilizados semanalmente, com os dois primeiros exibidos no dia do lançamento, 13 de setembro de 2023.

Conforme sinopse fornecida pela plataforma, nos novos episódios "o futuro da rede de TV é questionado e a lealdade de todos é levada ao limite quando um grande empresário da tecnologia se interessa pela emissora UBA. Alianças inesperadas são feitas, verdades secretas são usadas como armas, e todos da equipe são forçados a confrontar seus valores dentro e fora da redação".

A Outra Garota Negra (Star+) - 13 de setembro

Nesta série de suspense, Nella é a única negra trabalhando na Wagner Books, até o dia em que Hazel é contratada. As duas se identificam e se dão bem. Pouco depois, ela é promovida para um cargo melhor, ao mesmo tempo em que coisas sinistras e sobrenaturais começam a acontecer em sua vida.

Sex Education - 4ª Temporada (Netflix) 21 de setembro

A produção volta para mais uma temporada. A sinopse da Netflix destaca: "Com Maeve nos Estados Unidos e Moordale fechada, Otis precisa se virar no Colégio Cavendish. Mas ele não é o único terapeuta sexual da escola".

Cassandro (Prime Vídeo) - 22 de setembro

Uma das apostas do Amazon Prime Vídeo pra este semestre, o longa traz Gael García Bernal como o protagonista Cassandro, inspirado em fatos reais da vida de Saúl Amendáriz, lutador profissional de ascendência mexicana que chamou atenção por ser abertamente gay e usar trajes que destacavam essa característica nos anos 1980 e 1990.

Carga Máxima (Netflix) - 27 de setembro

O filme promete uma produção de alta qualidade no gênero de ação, nem sempre tão abordado no Brasil. Roger (Thiago Martins) é piloto de Fórmula Truck e disputa os títulos do campeonato com Rainha (Sheron Menezzes), quando problemas financeiros fazem com que ele precise se envolver com roubo de cargas a serviço de Fumaça (Milhem Cortaz). Estreia em 27 de setembro de 2023 na Netflix.

Gen V (Prime Vídeo) - 29 de setembro

A série faz parte do mesmo universo de The Boys, e terá episódios semanais entre 29 de setembro e 3 de novembro de 2023, no Amazon Prime Vídeo. A trama se passa na Universidade Godolkin, em que apenas super-heróis são aceitos, e passam por provações desta etapa da juventude, como a popularidade diante dos colegas e a aprovação com notas boas.