Torcedores de Flamengo e Botafogo brigam nas ruas do Rio antes do jogo pelo Brasileirão

Cenas de violência marcaram as horas que antecedem o jogo entre Flamengo e Botafogo, no Rio de Janeiro, pelo Brasileirão. Neste sábado, antes do clássico marcado para ser disputado no Engenhão, torcedores das duas equipes brigaram nas ruas do bairro da Penha, na capital. A Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros foram chamados após o começo da confusão e conseguiram dispersar os torcedores.

De acordo com testemunhas, o confronto entre os torcedores de Flamengo e Botafogo começou perto das 14h20. Durante a briga, um jovem de 19 anos, identificado como Geovani Reis, precisou de atendimento médico. Após a chegada da polícia e dos bombeiros, ele foi levado para o hospital. Não há informação sobre possíveis detidos.

Vídeos das redes sociais mostram que a briga foi entre integrantes das torcidas organizadas Fúria Jovem, do Botafogo, e Torcida Jovem, do Flamengo. Elas são rivais. Durante o confronto, foram ouvidos tiros e bombas oriundas dos dois lados. Teve correria.

O clássico carioca entre as equipes está marcado para as 21h, no Engenhão, e fecha o dia de partidas pelo Brasileirão. O Botafogo é o líder do campeonato, mas vem de eliminação nas quartas de final da Copa Sul-Americana diante do Defensa y Justicia.

Já o Flamengo tenta diminuir a diferença para o líder e se prepara para a decisão da Copa do Brasil, contra o São Paulo, nos dias 17 e 24 de setembro. A torcida rubro-negra ainda não aceitou a eliminação na Copa Libertadores diante do Olimpia.