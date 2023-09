Taylor Swift: cantora surpreende fãs e anuncia filme sobre a turnê 'The Eras Tour'

Em meio ao fenômeno da turnê The Eras Tour, a cantora Taylor Swift anunciou em seu perfil no Instagram na última quinta-feira, 31, o lançamento do filme The Concert Event of Our Era, que irá mostrar como foi a apresentação da artista durante a sua passagem pelos países da América do Norte.

"A Eras Tour tem sido a experiência mais significativa da minha vida até agora e estou muito feliz em dizer que ela chegará às telonas em breve. A partir do dia 13 de outubro, você poderá assistir ao filme do concerto nos cinemas da América do Norte", escreveu a cantora que, por enquanto, não anunciou data para exibição no Brasil.

O vídeo compartilhado por Taylor mostra a sua apresentação em todas as turnês divididas em seus 10 álbuns feitos ao longo da sua carreira: Taylor Swift, Fearless, Speak Now, Red, 1989, Reputation, Over, Folklore, Evermore e Midnights.

"Bem-vindos à The Eras Tour. Essa tem sido a experiência mais extraordinária de toda minha vida", disse em uma das falas no vídeo. "Estamos prestes a começar uma aventura juntos, essa aventura tem 17 anos de música."