Botafogo amplia camarotes, mira R$ 20 milhões de bilheteria e lucra com shows

O Botafogo recebe o Flamengo no Engenhão neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro, e já tinha ingressos esgotados para o clássico na sexta-feira. O palco, que está sendo muito importante para a campanha histórica do líder da competição, também voltou a receber grandes artistas neste ano.

Em março, mais de 70 mil pessoas lotaram o estádio para o show da banda britânica Coldplay. O Engenhão ainda receberá shows de Red Hot Chili Peppers, RBD e Taylor Swift até o fim do ano e todos com casa cheia. Ao mesmo tempo, novos espaços de entretenimento serão disponibilizados para o público. Já no próximo jogo, mais dois camarotes serão inaugurados.

Em uma parceria entre Botafogo e Soccer Hospitality, empresa prestigiada no setor de empreendimentos premium, o camarote Firezone será pré-inaugurado no jogo deste final de semana e estará disponível para comercialização a partir da partida entre o time da casa e o Goiás, no início de outubro. Mais de R$ 2 milhões foram investidos pela gestora em um espaço que vai comportar cerca de mil pessoas.

Outro camarote que será inaugurado para convidados neste sábado, agora com atenção voltada para os torcedores mirins, é o Star Arena Kids. O projeto realizado pela Companhia do Tomate, empresa que já realiza ações parecidas na Neo Química Arena e no Allianz Parque, poderá receber festas de aniversários e eventos infantis em dias de jogos. Nesse caso, cerca de R$ 1 milhão foi investido e a capacidade será de 200 pessoas. O acesso ao local também só vai começar a ser comercializado na partida contra o Goiás.

Os bons resultados também são visíveis nas arquibancadas. O Botafogo tem sua melhor média de público dos últimos 12 anos. Em 11 jogos no estádio durante a competição, o clube conta com uma média de 29 mil torcedores e já arrecadou mais de R$ 14 milhões em bilheteria. O objetivo é conseguir mais de R$ 20 milhões até o fim do Campeonato Brasileiro.

Visando receber grandes eventos, o gramado do estádio foi reformado e passou a ser sintético após as mudanças no início do ano. A proposta era continuar com a mesma qualidade para receber jogos de futebol, mas também ser versátil a ponto de poder receber outros eventos, e parece ter dado certo. O gramado sintético do estádio foi elogiado por jogadores rivais e até por Ronaldo Fenômeno, dono da SAF do Cruzeiro.

No caso do Engenhão, foram colhidas recomendações da Fifa sobre a implementação do gramado. A empresa responsável escolhida foi a Total Grass e o piso foi inspirado no modelo do estádio do Atlanta Falcons, da NFL.

Sobre o uso de grama sintética, Sergio Schildt, presidente da Recoma, empresa especializada em infraestrutura esportiva, explica que ela tem um melhor custo-benefício a longo prazo e que os resultados obtidos são similares com os da grama natural. "O custo de implantação e o custo de utilização não podem ser comparados entre si. O piso do Athletico, tem mais de 7 anos de uso. Se o gramado fosse natural, ele teria que ter sido trocado algumas vezes mais, se você quiser receber um jogo e no próximo dia abrir as portas para um grande, você pode, já que a estrutura permite", afirmou.