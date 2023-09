Motorista que atropelou Kayky Brito presta depoimento e diz que ator apareceu de repente na pista

Diones Coelho, motorista de aplicativo que atropelou o ator Kayky Brito, de 34 anos de idade, prestou depoimento à polícia na tarde deste sábado, dia 2, de acordo com o jornal Extra, e revelou alguns detalhes de como aconteceu o acidente.

No boletim de ocorrência feito na 16ª DP Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, Diones afirmou que Kayky atravessou a pista correndo repentinamente. Ele cita também que tentou jogar o carro, um Fiat Cronos, para a direção contrária do ator, mas não conseguiu evitar a colisão.

Ainda segundo o documento, o irmão de Sthefany Brito foi atingido pela parte frontal esquerda do veículo e foi ao solo com o impacto.

Kayky foi atropelado na madruga deste sábado, dia 2, na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele foi levado pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Miguel Couto, na Zona Sul.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ele está internado no CTI e o estado de saúde é considerado gravíssimo. O ator teve traumatismo craniano e politrauma corporal.