Bayern de Munique vence Mönchengladbach, quebra tabu e fica em 2º no Campeonato Alemão

Fim do tabu! Após cinco tropeços consecutivos (dois empates e três derrotas) contra o rival, o Bayern de Munique enfim voltou a derrotar o Borussia Mönchengladbach. Neste sábado, venceu de virada por 2 a 1, no Borussia-Park, pela terceira rodada do Campeonato Alemão. Com isso, continuou com 100% de aproveitamento e na vice-liderança, atrás apenas do Bayer Leverkusen, com os mesmos nove pontos.

A última vitória do Bayern de Munique sobre o Borussia Mönchengladbach, que segue sem vencer na atual edição do Campeonato Alemão e com apenas um ponto, ocorreu no dia 08 de maio de 2021, quando venceu por 6 a 0.

O primeiro tempo foi um carnaval de chances perdidas por ambas as equipes. Com um ataque formado por Coman, Sané e Harry Kane, o Bayern de Munique chegou a sufocar o adversário, que precisou mandar uma bola na trave com Friedrich, aos 25 minutos, para conter os ânimos do time visitante.

O Borussia Mönchengladbach foi crescendo com o passar do tempo e abriu o placar aos 29. Itakura recebeu dentro da área e cabeceou para o fundo das redes. Atrás do placar, o Bayern precisou sair para o ataque e acertou uma bola na trave com San, aos 38.

O time visitante pressionou nos minutos finais do primeiro, mas viu o adversário recuar e anular os seus principais jogadores. Harry Kane, inclusive, praticamente não apareceu durante toda a etapa inicial.

No segundo tempo, o Bayern de Munique enfim chegou ao gol de empate, graças ao talento de Kimmich. Ele deu um toque espetacular por cima e achou Sané livre dentro da área. O camisa 10 dominou com extrema categoria e tocou na saída do goleiro Moritz Nicolas para deixar tudo igual.

O gol só animou ainda mais o Bayern de Munique, que tomou conta do jogo e criou uma chance atrás da outra. Coube ao Borussia se defender e torcer por lampejos de Friedrich. O zagueiro foi o homem mais perigoso dos mandantes na partida.

A pressão do Bayern de Munique foi dar resultado aos 41 minutos, através da bola parada. Kimmich, de novo ele, cobrou escanteio na cabeça de Mathys Tel, que colocou um ponto final em um dos tabus mais incômodos do time visitante.

MAIS JOGOS

Líder do Campeonato Alemão, o Bayer Leverkusen não tomou conhecimento do Darmstadt e confirmou a terceira vitória consecutiva ao vencer por 5 a 1, deixando o adversário na lanterna. O destaque da partida foi o atacante nigeriano Boniface, autor de dois gols.

O Stuttgart também foi outro que goleou na rodada ao fazer 5 a 0 sobre o Freiburg, com dois de Guirassy e Fuhrich, duas vezes, e Millot. Com isso, subiu para o terceiro lugar, com seis pontos, mesma pontuação do seu adversário, que está em sétimo lugar.

Já o Werder Bremen quebrou a sequência negativa de duas derrotas seguidas ao fazer 4 a 0 no Mainz. A vitória lhe rendeu o 11º lugar. Por fim, Augsburg (12º) e Bochum (13º) ficaram no empate por 2 a 2.