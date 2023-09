Quem é Kayky Brito, ator que foi atropelado nesta madrugada no Rio de Janeiro

Na madrugada deste sábado, o ex-ator da Globo, Kayky Brito, 34, sofreu um acidente na Barra da Tijuca, zona Oeste do Rio de Janeiro. Conforme informações da Secretaria Municipal de Saúde, ele permanece internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Miguel Couto, no Leblon. O estado de saúde do jovem é considerado grave.

Em 1998, quando tinha apenas 10 anos, Kayky atuou no espetáculo musical Marcelo Marmelo Martelo e iniciou a sua carreira na televisão como ator na novela infantil Chiquititas, no SBT, nos anos 2000. Sua estreia na TV Globo aconteceu em 2002, quando deu vida ao personagem Zeca na novela O Beijo do Vampiro. Na época, ele estava com 14 anos e dividia a tela com grandes nomes da teledramaturgia brasileira, como Tarcísio Meira, Gloria Menezes e Claudia Raia.

Grandes sucessos

Um dos seus papéis mais marcantes na televisão, ainda na adolescência, foi na trama Chocolate com Pimenta, em 2003. Na novela, Kayky era Bernadete, um jovem menino que cresceu pensando ser uma garota. A sua interpretação marcou uma geração, que ficou vidrada na televisão ao ver a menina se tornar Bernardo. Participou de outros grandes sucessos, como na obra Alma Gêmea (2005) de Walcyr Carrasco, Sete Pecados (2007), Cobras & Lagartos (2006) e Passione (2010).

Kayky ingressou no cinema com o filme Xuxa Abracadabra e em 2012, viajou para os Estados Unidos a fim de estudar cinema e retornou ao Brasil dois anos depois, em 2014. Ainda na Globo, fez o seu primeiro papel adulto ao interpretar um médico viciado em remédios na trama Alto Astral.

Em 2017, o ator foi para a Record TV e atuou na novela bíblica O Rico e Lázaro. Retornou para a Globo em 2019 com uma participação na novela Verão 90, com o seu primeiro vilão.

Acidente

Kayky estava na Avenida Lúcio Costa, no Rio de Janeiro, na altura do número 4700, por volta da 1 hora da manhã, quando foi atingido por um carro de passeio ao atravessar a via. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

O motorista do automóvel foi encaminhado ao 16ªDP (Barra da Tijuca), onde o caso foi registrado. A investigação segue em andamento.

"O motorista foi ouvido e fez exame de alcoolemia, cujo resultado deu negativo. Diligências estão sendo realizadas para esclarecer os fatos", afirmou a Polícia Civil do Rio de Janeiro.