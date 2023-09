Companheira de Kayky Brito estava em show de Post Malone quando ator sofreu acidente

Como você acompanhou, de acordo com o jornal Globo News, Kayky Brito foi atropelado na madrugada deste sábado, dia 2, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ele está internado no CTI e o estado de saúde é considerado gravíssimo, já que Brito sofreu traumatismo craniano.

O ator é pai de Kael, de um ano de idade, junto com Tamara Dalcanale. Nas redes sociais da modelo, a companheira de Kayke compartilhou registros em Curitiba, no Paraná, mostrando que estava no show do cantor Post Malone na noite de sexta-feira, dia 1, quando o acidente com o Brito aconteceu. Até o momento, ela não se pronunciou sobre o estado do parceiro.

E com a notícia do acidente de Kayky, internautas relembraram que, em julho deste ano, a mãe do ator, Sandra, e o padrasto, Joe, sofreram um acidente de carro rodoviário. Na ocasião, o artista não falou sobre o susto familiar, mas sua irmã Sthefany Brito comunicou seus seguidores em suas redes sociais.