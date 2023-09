Maíra Cardi nega boatos de gravidez: Acabei de casar, não deu tempo ainda

Maíra Cardi e Thiago Nigro não deixam de ser assunto nos últimos dias devido ao casamento de milhões - literalmente. A influenciadora contou através das redes sociais que o evento relâmpago foi intencionalmente reservado e apenas para os mais íntimos.

Segundo ela, para ficarem longe das manchetes e dos curiosos, o casal optou por fechar um hotel por cinco dias e chamar apenas a família e amigos para participarem do momento tão especial.

Entretanto, após a notícia ser revelada, alguns internautas começaram a especular o motivo do casamento ter acontecido tão rapidamente. Na opinião de muitos, o motivo é óbvio: gravidez! Por mais que Maíra tenha dado a entender que pretende ter filhos com Thiago, no momento, ela usou as redes para afirmar que não está grávida. Aliás, ela ainda contou que quer aproveitar o momento para curtir seu marido e beber muito vinho.

Passando somente para desmentir mais uma notícia! Grávida não bebe e, no caso, não estamos grávidos pois acabei de casar, não deu tempo ainda, minha gente, calma! Deixa eu curtir meu marido, aprendi a beber agora com ele, declarou Maíra.