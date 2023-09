China: tufão Saola toca terra no sul do país, após quase 900 mil deixarem casas por segurança

O tufão Saola tocou terra no sul da China antes do amanhecer deste sábado, após quase 900 mil pessoas terem sido retirada de suas casas, por segurança. A maior parte de Hong Kong e partes da área costeira na China continental suspenderam negócios, o transporte e as aulas, diante do fenômeno, mas os estragos até agora pareciam mínimos, com alguns serviços já sendo retomados na tarde local.

Taiwan, por sua vez, emitiu alerta no sábado de que um segundo tufão, Haikui, passaria pela ilha no domingo, antes de seguir para a costa central chinesa.

Na sexta-feira, 780 mil pessoas na província chinesa de Cantão foram retiradas de áreas de risco. Na vizinha província de Fujian, outras 100 mil pessoas deixaram suas casas. Mais de 80 mil barcos pesqueiros ficaram no porto por causa da chegada do tufão. Já em Hong Kong, depois da passagem do tufão eram retomados voos e os serviços de metrô e trem.

No meio da tarde local, o tufão já havia reduzido bastante sua força. Havia, porém, ainda alerta para condições difíceis de navegação marítima e a recomendação de que se evitassem esportes aquáticos. O Saola chegou perto de Hong Kong com ventos máximos sustentados de 195 quilômetros por hora. Na manhã de sábado, estava com 145 quilômetros por hora, antes d perder mais força, com ventos de 77 quilômetros por hora mais para o fim do dia. Fonte: Associated Press.