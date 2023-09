Zezé Di Camargo apresenta show e divide palco com a filha, Wanessa Camargo, em momento fofo

Zezé Di Camargo soltou a voz no show da turnê solo, Rústico, na última sexta-feira, dia 1. Sem a presença do irmão, Luciano Camargo, nem mesmo na plateia, o sertanejo apresentou as canções do projeto e reuniu um time de famosos em São Paulo.

A filha de Zezé, Wanessa Camargo, não só prestigiou o paizão como também subiu ao palco para cantar.

E claro, não poderia faltar a presença de seus respectivos mozões! Graciele Lacerda, esposa de Zezé, chamou a atenção com o vestido curto, enquanto o namorado de Wanessa, Dado Dolabella, apostou no look preto confortável.

Na plateia, Camila Camargo, a filha mais nova de Zezé, acompanhou tudo de pertinho e se emocionou.