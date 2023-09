Preta Gil recebe visita de Ivete Sangalo no hospital

Preta Gil descobriu um câncer no intestino no começo de 2023 após passar mal e dar entrada na Clínica São Vicente, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro. Seis dias depois do ocorrido, ela usou as redes sociais para informar que foi diagnosticada com a doença. Desde então, a cantora compartilha os altos e baixos do tratamento.

Na última sexta-feira, dia 1, Ivete Sangalo foi levar um pouco de alegria para a amiga. Preta segue internada em São Paulo, se recuperando da retirada de um câncer no intestino, mas não para de receber carinho dos amigos que visitam a artista. As duas compartilharam uma foto juntas.

Irmã amada, escreveu a filha de Gilberto Gil na legenda.