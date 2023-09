Jenna Ortega se pronuncia após rumores de namoro com Johnny Depp, que é 40 anos mais velho do que ela

Novo casal na área? Se depender de Jenna Ortega, parece que não. Logo depois de rumores de que a intérprete de Wandinha e Johnny Depp estariam namorando tomarem conta da web, ela decidiu se pronunciar nas redes sociais.

A atriz não gostou nadinha de ter a vida amorosa explorada após o jornal Deuxmoi afirmar que Jenna foi vista com Depp, que é 40 anos mais velha do que ela.

Isso é tão ridículo que nem consigo rir. Nunca conheci ou trabalhei com Johnny Depp na minha vida. Por favor, pare de espalhar mentiras e nos deixe em paz, disparou.

Segundo a revista britânica NME, os representantes do ator também negaram o romance.

Sr. Depp não tem qualquer relacionamento pessoal ou profissional com a Sra. Ortega. Ele nunca a conheceu ou falou com ela. Ele não está envolvido em nenhum projeto com ela, nem pretende estar. Ele está chocado com esses rumores infundados e maliciosos que pretendem prejudicar sua reputação e carreira.

Eita!