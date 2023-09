Ucrânia: dois navios de carga com minérios usam corredor, apesar de ameaças da Rússia

Dois navios cargueiros deixaram a Ucrânia, apesar de ameaças da Rússia, e estão no Mar Negro, afirmaram neste sábado autoridades do setor marítimo ucraniano.

O Anna-Theresa, navio de bandeira da libéria com 56 mil toneladas de ferro gusa, deixou na sexta-feira o porto ucraniano de Yuzhny e estava próximo de águas da Bulgária, afirmou o ministro da Infraestrutura da Ucrânia, Oleksandr Kubrakov. Uma segunda embarcação, Ocean Courtesy, de bandeira das Ilhas Marshall, deixou o mesmo porto na sexta-feira com 172 mil toneladas de concentrado de minério de ferro. Esta embarcação já chegou ao porto romeno de Constanta, no Mar Negro, pouco após o meio-dia do sábado, hora local, segundo o site de monitoramento do setor MarineTraffic.

As duas embarcações usaram um corredor temporário para navios civis dos portos ucranianos no Mar Negro até o Bósforo, disse Kubrakov no X (ex-Twitter). O corredor passa por costas a oeste do Mar Negro e evita águas internacionais, privilegiando as águas controladas por Romênia e Bulgária, integrantes da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Neste sábado, autoridades no porto búlgaro de Varna não confirmaram se o Anna-Theresa desembarcaria no porto ou continuaria pelo Estreito do Bósforo. As embarcações são a terceira e a quarta a utilizar o corredor interino estabelecido pelo governo ucraniano, após a Rússia abandonar um acordo voltado para garantir a exportação de grãos da Ucrânia em segurança. As embarcações estavam em portos ucranianos no Mar Negro antes da invasão russa ao vizinho.

A partida das embarcações coincidiu ainda com o anúncio oficial de uma reunião na segunda-feira entre o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o da Turquia, Recep Tayyip Erdogan. As conversas no resort russo de Sochi, no Mar Negro, ocorrem pouco mais de seis semanas após Moscou ter rompido o acordo mediado por Ancara e pela Organização das Nações Unidas, que permitia o escoamento de grãos da Ucrânia em segurança apesar da guerra que já dura 18 meses. Fonte: Associated Press.