Novak Djokovic se recupera após perder 2 sets iniciais e vai às oitavas do US Open

Pela oitava vez na carreira, Novak Djokovic perdeu os dois primeiros sets de uma partida e mesmo assim saiu vencedor após cinco sets. Na madrugada deste sábado, o sérvio eliminou o compatriota Laslo Djere por 3 sets a 2, parciais de 4/6, 4/6, 6/1, 6/1 e 6/3 pela terceira rodada do US Open. Com o triunfo suado, o número 2 do mundo vai às oitavas de final do Grand Slam.

"A mensagem enviada para o resto da quadra, obviamente, é que eu ainda sou capaz de jogar cinco sets, noite a dentro. Vir de uma desvantagem de dois sets sempre manda uma mensagem forte para os futuros oponentes. Contudo, eu não desejo estar nesta condição, para ser honesto. Prefiro uma vitória direta", afirmou Djokovic após a virada.

O próximo oponente do sérvio será Borna Gojo, croata de 25 anos, que vem do qualificatório e faz sua estreia no US Open. Gojo eliminou o checo Jiri Vesely nesta sexta-feira.

Jogando na quadra de Arthur Ashe Stadium, Nole conseguiu a virada em 3h45min de partida. Djokovic chega a 38 vitórias e 11 derrotas em partidas de cinco sets na carreira. Três vezes campeão do US Open, o tenista de 36 anos ficou de fora do torneio no ano passado após não conseguir viajar aos Estados Unidos por não ter se vacinado contra a covid-19, restrição que caiu no mês de maio deste ano.

Na sexta-feira, o americano Taylor Fritz venceu o checo Mensik Jakub, qualifier, por 3 sets a 0 (6/1, 6/2 e 6/0). Jogando em casa, Frances Tiafoe foi mais um a classificar às oitavas, vencendo o francês Adrian Mannarino por 3 sets a 1. Pelo mesmo placar, o americano Tommy Paul deixou o espanhol Alejandro Davidovich Fokina pelo caminho.