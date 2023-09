Larissa Manoela ganha linda declaração de André Luiz Frambach após polêmica com família

Vamos combinar que todo mundo já quis viver aquele amor que te deixa com borboletas na barriga, não é mesmo? Este é o caso de Larissa Manoela e André Luiz Frambach que estão sempre atualizando as redes sociais com momentos para lá de fofos, principalmente depois que noivaram.

Na última sexta-feira, dia 1, para celebrar mais um dia de apresentação de André no espetáculo O Amor Passou por Aqui, a atriz se derreteu pelo noivo nos Stories e ganhou um texto para lá de apaixonado como resposta:

Obrigado por me ajudar sempre a ser mais eu. Mais amor. Mais livre, mais arte, mais estudioso, mais dedicado, mais feliz! Eu te amo, meu amor. Obrigado sempre por tudo. Te ver com olhinho brilhando enquanto eu estou no palco me dá uma energia inexplicável e o mais lindo da nossa profissão é que em breve eu estarei sentado te assistindo com meu olho brilhando. E, em breve, nós dois estaremos juntos no palco também! Isso é a arte, isso é o amor. Isso é a gente para vida toda e para além dessa! Te amo!