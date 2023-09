Demi Lovato e Luísa Sonza ensaiam juntas para se apresentarem no The Town

Ao que parece o palco do The Town vai pegar fogo! A primeira edição do festival de música começa neste sábado, dia 2, em São Paulo, e alguns vídeos de Luísa Sonza ensaiando com Demi Lovato já estão circulando pela web.

A cantora norte-americana fez uma participação no novo álbum da artista brasileira, Escândalo Íntimo, e até cantou em português na faixa Penhasco 2. Agora, o primeiro encontro ao vivo entre as artista está prestes a acontecer no palco do evento.

Além do dueto, ambas as artistas estão com shows individuais agendados no The Town. Sonza se apresenta no próximo domingo, dia 3, enquanto Lovato solta o gogó neste sábado mesmo, dia 2, no Palco Skyline.