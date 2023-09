Irmão de MC Marcinho joga cinzas do cantor no mar de Cabo Frio

O último adeus! Mauro Garcia, irmão de MC Marcinho, usou as redes sociais na última sexta-feira, dia 1, para compartilhar com os fãs do cantor o momento emocionante da despedida. Isso porque ele jogou as cinzas do funkeiro no mar de Cabo Frio, no Rio de Janeiro.

Gente, estamos em Cabo Frio, o lugar que meu irmão mais amava, onde ele sempre estava de folga, de férias, a gente vinha com a família. Acho mais justo a gente jogar as cinzas dele aqui, em Cabo Frio. É a nossa despedida, mais uma. Que abençoe ele, e que de lá ele possa nos abençoar. Ele vai estar sempre nos nossos corações. Descanse em paz, meu irmão, disse no vídeo.

MC Marcinho morreu aos 45 anos de idade, em 26 de agosto de 2023, por conta de problemas cardíacos e sair da fila de transplante de coração por não aguentar a cirurgia.