EUA: Biden visita Flórida após passagem de furacão, mas não verá governador rival

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, visita a Flórida neste sábado, para avaliar a destruição causada pelo furacão Idalia, mas não deve se encontrar com o governador Ron DeSantis, que tenta a indicação republicana para a próxima disputa à presidência.

"Não temos qualquer plano para que o governador se encontre com o presidente", afirmou em comunicado Jeremy Redfern, porta-voz de DeSantis. "Nessas comunidades rurais, e ainda tão pouco após o impacto, apenas os preparativos de segurança para haver um encontro do tipo prejudicaria os esforços de recuperação em andamento", argumentou o porta-voz.

O Idalia tocou terra na manhã de quarta-feira, na pouco povoada região de Big Bend, na Flórida, com categoria 3. O furacão provocou enchentes e estragos, antes de seguir para a Geórgia e as Carolinas do Sul e do Norte. Mas a visita de Biden se vê envolta também em meio às disputas políticas, horas após na sexta-feira o próprio presidente ter dito que se reuniria com o governador.

Porta-voz da Casa Branca, Emilie Simons afirmou em comunicado que a visita do presidente foi preparada em coordenação próxima com pessoal de gerenciamento de emergências, bem como com lideranças estaduais e locais, a fim de garantir que não ocorra nenhum impacto nas operações em resposta à emergência. Biden deve sobrevoar áreas atingidas e se reunir com autoridades locais e federais da resposta à crise, e ainda falará à imprensa neste sábado. Fonte: Associated Press.