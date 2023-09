Charge - 2 de setembro de 2023

A aprovação da desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia por parte da Câmara Federal nesta semana também englobou um amplo corte das alíquotas previdenciárias para os municípios. No Grande ABC, as cidades celebraram a medida, apontando maior fôlego financeiro.

Assim como a desoneração da folha, a medida vai vigorar até 2027. A nova alíquota vai variar entre 8% e 18% - com base no PIB (Produto Interno Bruto) per capita -, com redução substancial do percentual hoje destinado pelas prefeituras que recolhem diretamente ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).