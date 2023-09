Ribeirão dá início ao Festival Estudantil do Futuro

O Festival Estudantil do Futuro foi oficialmente aberto nesta sexta-feira (1) pela a Prefeitura de Ribeirão Pires, A solenidade recebeu alunos e representantes das 31 instituições participantes no Complexo Ayrton Senna para a abertura oficial dos jogos que serão realizados até o dia 29 de setembro.

O torneio reunirá seis mil alunos de escolas municipais, estaduais e particulares. Um dos principais objetivos do Festival Estudantil do Futuro é fomentar o projeto de paz nas escolas em quatro eixos principais: competições esportivas, apresentações culturais, educação para o trânsito, e gincanas ambientais.

A atividade ainda contou com a entrega da simbólica pira olímpica, realizada por Pedro Henrique de Andrade Ferreira, aluno da EM Maria Siqueira de Paula.

Os colégios se enfrentarão em jogos de basquete 3x3, vôlei de praia, queimada, dama, jogos eletrônicos (Fifa e Just Dance), pega-fita e futsal, por exemplo. Já nas apresentações culturais o evento trará dança, música, teatro, entre outros. Na área de meio ambiente, os alunos deverão conseguir o maior número de tampas de plástico, assim como recolher a maior quantidade de óleo reutilizado. Além de educação no trânsito, através do CIMOB – Circuito Itinerante de Mobilidade.

“Estamos iniciando um dos primeiros movimentos para ampliar as ações culturais e esportivas nas unidades de ensino da cidade, promovendo aprendizado, diversão e a integração entre as comunidades”, ressaltou o prefeito Guto Volpi.