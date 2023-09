Cantora de Sto.André retoma lançamentos e prepara novo álbum

Após o lançamento do EP Chevy Marfim (2023), a cantora e compositora andreense Tuany debruçou-se sobre uma nova fase de sua carreira na cena indie rock independente. Adotando estilo e sonoridades, a artista apresenta o primeiro single de seu novo álbum, que será lançado ainda este ano. Com respaldo do selo Angorá Music, a canção Instalação chegou a todos os aplicativos de música nesta quinta-feira (31), e conta com clipe que vai ao ar no dia 6 de setembro, às 18h, no YouTube da artista.

O single faz parte da primeira parte deste novo momento inspirado na metamorfose de Tuany, o qual o público poderá acompanhar ao longo dos lançamentos. “Sonoramente, minhas influências mais alternativas estão ‘pintando’ bastante nessa nova fase. Acho que parei de tentar esconder influências que eu acreditava que não tinham a ver com o projeto, mas que, na verdade, como são minhas influências, automaticamente fazem parte do projeto. Afinal, eu sou e estou em cada parte e cada molécula do que faço e coloco no mundo”, explica a cantora, que cita influências em torno do indie rock, desde artistas como Lana Del Rey, Weyes Blood, HAIM, clássicos como The Beatles, alternativos como Turnstile, além de nacionais como Los Hermanos e Bala Desejo.

Com produção musical de Marcelo Bohrer e composição assinada por Tuany e Pedro Tiepolo, Instalação fala sobre encontrar uma pessoa na qual você queira se instalar, fazer morada, ter seu porto seguro, sem deixar a si mesma de lado. “Acho que é sobre entender que para fazer parte de algo, ou de outro, antes devemos ser inteiras e que não é preciso se apagar”, reflete.

METAMORFOSE

Trazendo o conceito de metamorfose para o novo álbum, Instalação retrata o processo de Tuany não só na canção, mas no clipe dirigido e roteirizado pela própria cantora. “A mensagem do clipe é uma mistura do tema da música, de se encontrar em alguém onde você quer se instalar e do começo do processo de uma metamorfose, quando você percebe que precisa de uma mudança e tem de deixar para trás pessoas, hábitos e sentimentos que só te afundam e causam dor”, afirma.

Filmado na perspectiva de uma pessoa que acompanha Tuany, o público sentirá ainda mais a proximidade com o processo. “É como se o telespectador estivesse assistindo e auxiliando em todo esse processo. Junto disso, temos a edição com ar vintage, pra dar uma impressão de algo mais caseiro, como se fosse uma memória de quem assiste”, finaliza a cantora.