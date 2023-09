Superintendente do Diário exalta agilidade da nova versão do site

O diretor superintendente do Diário, Marcos Sidnei Bassi, exaltou a importância do novo site do jornal e destacou a agilidade da plataforma. Além de ser lançado oficialmente nesta sexta-feira (1) para os leitores, o portal foi apresentado aos funcionários da empresa durante café da manhã na sede. As grandes novidades são as 38 ferramentas, que incluem itens como closed caption (legenda oculta), leitura em Libras (Língua Brasileira de Sinais) e audiodescrição com voz humana, itens que fornecem mais acessibilidade aos leitores, principalmente àqueles que possuem algum tipo de deficiência. As redes sociais também entraram na onda de mudanças, com podcast e novos designs nas publicações.

“Estamos todos entusiasmados com o novo portal de notícias do Diário. Além de desenvolvermos um portal unificado que transita por todas as plataformas digitais, ele traz a notícia de forma mais responsiva, ágil e inclusiva. Além disso, teremos o podcast semanal com o resumo das principais notícias da semana que com certeza deixará os nossos leitores e usuários bem mais informados”, afirma o diretor superintendente, Marcos Sidnei Bassi.

Gersino Prado, consultor paralegal do Instituto Humanus, considera essas mudanças essenciais e inovadoras para a sociedade. “Certamente é um importantíssimo passo rumo à inclusão e integração das pessoas com deficiência e da diversidade assistiva. Sem dúvida o início de um futuro promissor em termos de projeto voltado para pessoas com deficiência e que integram o universo da diversidade. Juntos somos mais fortes”, comenta.

A atuação do Diário nas redes sociais já era intensa, com contas em mídias como Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn. No WhatsApp, possui lista de transmissão com envios diários das notícias pelo número (11) 99612-4764.

Nessa nova fase, intensifica as atividades no YouTube e Spotify com o podcast A Semana em 20 Minutos, outra novidade que começou nesta sexta-feira. Apresentado pela jornalista Juliana Bontorim, colunista social do Diário, os vídeos veiculados toda sexta-feira trarão um apanhado das principais notícias do Grande ABC com comentários do diretor-adjunto de redação, Raphael Rocha.

"O site está muito bacana. Fizemos uma parceria com o Instituto Humanus, que é voltado para a questão da acessibilidade. São quase 40 ferramentas que o nosso site vai ter à disposição para chegar, de fato, a todos os públicos, com espaço de Libras, audiodescrição, um ambiente mais amigável para quem tem deficiência visual”, elenca Rocha durante o primeiro vídeo do programa A Semana em 20 Minutos.

Para ele, a nova versão do site é mais responsiva e marca, de forma efetiva, a entrada do Diário na revolução digital.

O diretor adjunto também relembra que a plataforma do jornal é um dos primeiros portais a entrar no ar no Brasil e essa modernização é parte essencial para manter quase sete décadas de história. "O trabalho do jornalista é checar a informação, poder apurar e publicar quando ela for correta. Esse é o trabalho que a redação faz há 65 anos. Não à toa o Diário está de pé há tanto tempo”, complementa Rocha durante apresentação com Juliana Bontorim.