Cortella realiza palestra para professores em Santo André

O professor, escritor e filósofo, Mário Sergio Cortella, esteve presente no Encontro Municipal de Educadores realizado na última quinta-feira (31), em Santo André. A educação como meio de transformação social e a valorização do professor foram os temas principais da palestra promovida pelo educador. O evento aconteceu no Complexo Esportivo Pedro Dell’Antonia e contou com um público de 3.500 profissionais da área de ensino.

Durante seu discurso, Cortella enfatizou que o maior poder que a educação possui é a capacidade de influenciar positivamente a vida das pessoas. “O professor trabalha para que possa ajudar a construir uma vida em abundância, a ausência de carência. A ideia de educação de qualidade é promover a inclusão”, ressaltou o escritor, que complementou, “A escola lida não só com alfabetização,mas também com a formação coletiva, a solidariedade e a força da expressão de convivência.”

Além do poder de transformação do ensino escolar, Cortella destacou que os profissionais de educação devem ser mais valorizados. “Exige compromisso e percepção. Não é só um emprego, é um propósito e um modo de existir. Uma reflexão de que a vida deveria ser melhor e será”, afirmou o educador parafraseando uma canção brasileira.

A professora da rede pública de Santo André, Neusa Perez, exerce a profissão há 28 anos. Para ela, ouvir de perto as palavras do professor foi um grande ensinamento. “O Cortella veio reforçar tudo aquilo que eu creio. Devemos acreditar muito na educação. Lutar pela qualidade e levar como um compromisso”, relatou a educadora.

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), e o Secretário de Educação, Almir Cicote, também marcaram presença na palestra. O chefe do executivo ressaltou que o principal planejamento é qualificar ainda mais a educação infantil da cidade. “Iniciamos o planejamento buscando universalizar o acesso à creche. Hoje, nenhuma criança está fora da creche em Santo André. O segundo plano é ampliar o ensino integral e trazer para os professores uma formação cada vez mais qualificada”, completou.

Durante o evento, todos os profissionais de ensino receberam um conjunto com 12 livros. O kit faz parte do projeto Professor Leitor,com o objetivo de incentivar a leitura. As obras abordam questões como os princípios de educação inclusiva, temas educacionais da atualidade e a leis vigentes.

De acordo com secretário de educação de Santo André, Almir Cicote, a cidade planeja promover cada vez mais a valorização dos professores. “Esse evento com o Cortella foi um grande exemplo. Mas isso não se basta, precisamos estar mais próximos e ajudar na infraestrutura das escolas”, afirmou Almir Cicote.