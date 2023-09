Quarteirão da Saúde passa a realizar cirurgias de laqueadura e hérnia em Diadema

O Quarteirão da Saúde, em Diadema, vai intensificar suas atividades neste segundo semestre com a oferta de mais cirurgias eletivas (não urgentes). A partir de segunda-feira (4), o equipamento começa a realizar as primeiras operações de laqueadura, que antes estavam sendo realizadas apenas no centro cirúrgico do Hospital Municipal de Diadema, dobrando assim a capacidade de atendimento na cidade.

Já na quarta-feira (6), terá início aos procedimentos de hérnias. As vasectomias começaram em agosto.

Isso vai ser possível pois o Centro Cirúrgico Ambulatorial do Quarteirão da Saúde, que conta com três salas, recebeu uma série de melhorias nos últimos meses, como revitalização estrutural, aquisição de três novas mesas cirúrgicas e outros itens de instrumentação cirúrgica, locação de monitores e contratação de anestesistas.

O secretário municipal da saúde, José Antônio da Silva, celebra o momento. “Com esses investimentos que fizemos no bloco cirúrgico do Quarteirão da Saúde, tanto na parte estrutural como em recursos humanos, vamos ampliar significativamente o número de procedimentos, dando ainda mais agilidade aos atendimentos da população de Diadema”.

Vale lembrar que entre 2021 e 2022, o Centro Cirúrgico do Quarteirão da Saúde ficou fechado para cirurgias durante sete meses por conta do uso do espaço para o atendimento de pacientes com covid-19. Com a volta dos atendimentos, de janeiro a julho de 2023, o serviço realizou 947 cirurgias, sendo 332 cirurgias gerais e 615 cirurgias oftalmológicas.