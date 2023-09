Após ações de retirada de bens, MP irá se reunir com secretários de S.Bernardo

Após a Prefeitura de São Bernardo realizar duas ações de retirada de pertences de pessoas em situação de rua nesta semana, o MP (Ministério Público) irá se reunir na próxima segunda-feira (4) com secretários da administração para tratar sobre o tema.

Segundo o ministério, o encontro será entre o promotor Abner Castorino e os secretários de Assistência Social, André Sicco, e de Serviços Urbanos, Marcos Vivaldo Cayres. Além da abordagem da população em situação de rua, o órgão informou que serão tratados outros assuntos.

As operações de recolhimento forçado de bens, realizadas na quarta e na quinta-feira na Avenida Brigadeiro Faria Lima, região central do município, contraria a decisão do ministro Alexandre de Moraes do STF (Supremo Tribunal Federal).

Em junho deste ano, o ministro determinou que os estados e municípios não podem realizar obras com arquitetura hostil contra a população de rua, recolhimento forçado de pertences pessoais e remoção compulsória de pessoas. A decisão também estabeleceu que o governo federal apresente em 120 dias um plano nacional para a população de rua.

No dia 20 de agosto, o STF formou maioria de votos para confirmar a determinação de Moraes.

Nas duas ações de recolhimento promovidas por São Bernardo, as equipes recolheram cobertores, colchões, remédios, documentos, e outros objetos pessoais de pelo menos cinco pessoas que se abrigavam em frente a um estabelecimento comercial desocupado.

Após o ocorrido, o núcleo regional do Movimento Nacional da População de Rua realizou doações de itens para o grupo.