Time de Mauá luta para ser destaque nacional no futebol americano

A Associação Desportiva Vikings é um time de futebol americano que foi fundado há 11 anos no Grande ABC. O que comçeou como um hobby entre amigos que gostavam da NFL (maior liga de futebol americano do mundo), com o passar dos anos evoluiu para um time amador e que acabou de se tornar semiprofissional, disputando, inclusive a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

No começo deste ano, a equipe disputou pela primeira vez a elite (conhecida como divisão diamante) da São Paulo Football League, o Campeonato Paulista da modalidade, O resultado não foi o esperado, mas já demonstrou para os diretores da equipe que o sonho de alcançar a elite do esporte é mais viável que o esperado.

Ciente das dificuldades do esporte, o presidente e preparador físico do Vikings, Cassio Murakami, aposta em uma mentalidade diferenciada do padrão nacional. “Desde o começo nós temos um modus operandi diferente de outros times que, por exemplo, cobram para o jogador entrar em campo. Nossa coleta de renda vem apenas de patrocinadores, deste modo, o atleta não tem gastos extras para jogar aqui. Além disso, estamos buscando nos consolidar como equipe semiprofissional, e isso é um grande avanço”, comenta.

Murakami observa que o Vikings não possui um centro de treinamento, e que este é o principal objetivo nos próximos anos, a melhoria da estrutura do time, conseguindo um local adequado para os treinos. “Além de um centro de treinamento, o outro objetivo é evoluir tecnicamente o elenco, e isso só acontecerá quando existir uma categoria de base, seja um Sub-19 ou Sub-20, algo para iniciar um trabalho, que é muito longo”, completa.

Um dos destaques do Vikings é o quarterback Henrique Hammel, que atuava na equipe no ano passado e recebeu o convite para participar da Seleção Paulista Sub-19, e foi o titular da posição. Isso lhe rendeu a oportunidade de atuar durante seis meses em uma equipe alemã e agora está de volta para o time de Mauá.

Neste momento, o Vikings está se preparando para o terceiro jogo da segunda divisão do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. A campanha atual é de 1-1 (uma vitória e uma derrota), ocupando a terceira posição do Grupo D.

O técnico José Paulo Nogueira trabalha com a ideia de continuidade e compreensão dos jogadores em relação ao esquema técnico e tático, visto que é um esporte definido nos detalhes. “Esse esporte funciona através de análises, por isso, eu preciso que meus jogadores se preparem para todas as situações que o adversário nos propõem em campo”, frisa.

O jogador Paulo Henrique Oliveira, que atua na posição de Running Back e já passou atou pelo Corinthians, fala sobre a experiência de praticar um esporte que tem pouco destaque na região. “Entrei na equipe no final de 2015, na época as coisas eram menores e tínhamos menos recursos, Havia, por exemplo, dificuldade em ter um campo adequado e nós tivemos muito trabalho para chegar na condição que estamos hoje”, diz.

O Vikings de Mauá treina no campo da Cofap, em Capuava, e manda seus jogos oficiais no Estádio Municipal Pedro Benedetti. A próxima partida em casa será contra o Goiania Saints, dia 14 de outubro, às 14h.