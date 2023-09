83 atletas deixaram a Série A na janela

A janela de transferência do futebol brasileiro chegou ao fim nesta sexta-feira (1). Entre 14 de junho e 1 de setembro, a janela permitiu que clubes brasileiros pudessem negociar atletas com o mercado exterior. Levantamento exclusivo feito pelo Diário revela que 83 jogadores deixaram a Série A do Campeonato Brasileiro durante este período. Estima-se que foram movimentados com essas negociações cerca de 153.805 milhões de euros (aproximadamente 820 milhões de reais).

Dos grandes de São Paulo as maiores baixas foram no Corinthians. Deixaram o clube seis jogadores, entre eles, os atacantes Roger Guedes, que foi para o Al-Rayyan do Catar, Adson, negociado com o Nantes da França e o zagueiro Murillo, comprado pelo Notthingham Forest da Inglaterra.

O Santos também negociou um grande número de atletas, 12 no total. Os principais foram Deivid Washington e Ângelo, ambos negociados com o Chelsea. O Palmeiras fez oito transferências e o São Paulo apenas duas. Fechando as transações paulistas, o Bragantino somou um total de seis negociações para o futebol estrangeiro. Entre eles, o zagueiro Natan, que foi para o Napoli.

"O Brasil é um reconhecido formador de atletas de base. O mercado europeu tem enorme interesse por questões simples. Primeiro, o valor. Os atletas são negociados a valores módicos convertendo para o euro. Segundo, que os atletas são jovens e podem ser lapidados, com enorme potencial de revenda a valores muito maiores", avalia o CEO da Goool de Placa, Adriano Dolph.

Outro ponto observado por Adriano é a ascensão do futebol árabe devido ao poderio econômico dos países, fator que tem atraído renomados jogadores e estimulado outros a se mudarem para lá. "O mercado árabe, mais precisamente o Catar e a Arábia Saudita, surgem como uma possibilidade de realização financeira, sem dúvidas. Mas, com o movimento de grandes idolos como Cristiano Ronaldo e Benzema jogando por lá, acredito que esse fator impulsione a decisão", avalia complementando que a MLS (Liga Americana) também desponta como mercado alternativo, sobretudo pela presença de Lionel Messi.

Nessa linha, a repórter e comentarista esportiva da CBFTV, Natália Santana, reflete que essa potência que o mundo árabe se tornou para o futebol faz com que os atletas não pensem duas vezes em aceitar propostas vindas de lá, independentemente do impacto que isso possa ter em sua biografia. “Nesse caso o bem-estar individual fala mais alto e acabam deixando de lado um monte de coisas apenas por interesses financeiros. Questões sociais e humanitárias que são muito problemáticas nesses países nem são levadas em consideração, por exemplo”, observa.

REVELAÇÕES

O atacante Vitor Roque do Athlético Paranaense, uma das principais revelações do futebol brasileiro, já está acertado com o Barcelona. A ida do jogador para a Espanha está prevista para a temporada 2024/25. A negociação com o atleta movimentou cifras aproximadas de 74 milhões de euros (cerca de 396 milhões de reais na cotação atual), com o Furacão ainda mantendo 20% dos direitos econômicos do atacante. De imediato, os brasileiros embolsam 40 milhões de euros (R$ 213,4 milhões) fixos.

Lucas Perri e Adryelson do Botafogo também devem deixar a equipe carioca no fim do ano para atuarem no Lyon, da França, que a exemplo do Botafogo, também é do americano John Textor.

Nos últimos dias também ganhou força uma possível negociação do meia do Corinthians, Gabriel Moscardo, com o Chelsea. A transação seria em torno de 21 milhões de euros (cerca de 112 milhões de reais). Caso o negócio seja concretizado, o atleta iria para Londres no início do próximo ano.

Para Natália Santana, negociações como estas revelam o quanto os clubes brasileiros estão em desvantagem em relação aos europeus, não somente no aspecto financeiro, mas também em relação ao plano de carreira de seus atletas. “O que aconteceu com o David Washington do Santos também é emblemático. Uma cria da base, que se destacou em todas as categorias por qual passou e o Santos não conseguiu ter um projeto forte para disputar com o Chelsea. É mais um talento que o Brasil perde antes mesmo de concluir a sua formação como atleta. Claro que o jogador fica deslumbrado com o salário que lhe é oferecido, mas na Europa ele também consegue enxergar planejamento, possibilidades de construir a sua vida, um melhor desenvolvimento, coisas que eles sentem por aqui”. conclui.